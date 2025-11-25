Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 November 2025: सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे, आपसी विवाद टालेंगे

नंबर 8
25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 8 के लिए हितप्रद है.कामकाज स्तरीय बना रहेगा.व्यवसायिक मामले सहज रहेंगे.अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे.कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे.मित्रों का साथ व समर्थन बना रहेगा.धैर्य से काम लेंगे.सहजता सजगता बनाए रखेंगे.पेशेवर गतिविधियांे पर जोर देंगे.उधार के लेनदेन से बचेंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति अन्य के साथ संवाद में विनम्र व संकोची होते हैं.आज इन्हें सहकारिता बनाए रखना है.सभी की सीख सलाह रखेंगे.विनम्रता बनाए रहेंगे.सहज वातावरण बना रहेगा.
मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष वांछित फलदायी बना रहेगा.व्यवसायिक मामले उम्मीद के अनुरूप रहेंगे.बजट बनाकर चलेंगे.लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.जिम्मेदारियों को निभाएंगे.कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे.कामकाज में संपर्क संवाद संवार पाएगा.प्रबंधन पर ध्यान देंगे.जोखिम उठाने से बचेंगे.मितभाषिता बनाए रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा.रिश्तों में सहज संतुलन रहेगा.घर में अनुकूलन बढ़ाएंगे.भावनात्मक विषय पक्ष में बने रहेंगे.अतिथियों का सम्मान रखेंगे.अपनों के लिए प्रयासरत रहें.प्रेम संबंधों में सुधार बना रहेगा.सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे.आपसी विवाद टालेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- सभी मददगार रहेंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी.लोगों पर भरोसा रखेंगे.जीवनशैली आकर्षक रहेगी.मनोबल बनाए रखेगे.सेहत पर ध्यान दें.
फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- गेहुंआ
एलर्ट्स- व्यवस्था बनाए रखें.स्पष्टता पर जोर रखें.साहस से काम लें.