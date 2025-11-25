Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 November 2025: भरोसा जीतेंगे, स्वास्थ्य पर जोर देंगे

नंबर 7
25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.अंक 7 के लिए आज का दिन नवीन अवसरों की संरचना करने वाला है.सबका साथ और विश्वास पाएंगे.करियर कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे.विभिन्न उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे.व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे.घर परिवार में आनंद बना रहेगा.साहस सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति कुशल सहयोगी होते हैं.गंभीरता पूर्वक अपना कार्य करते हैं.तकनीक की समझ होती है.आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ना है.व्यवस्था पर ध्यान देंगे.व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा.पेशेवरता अपनाएंगे.चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.
मनी मुद्रा- आधुनिक विषयों पर रुचि रखेंगे.कामकाजी मामले बेहतर रहेंगे.लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा.विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.रुटीन बनाए रखेंगे.पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे.लेनदेन के पक्के रहेंगे.प्रतिभा संवार पाएगी.पेशेवर स्थिति संवरेगी.
पर्सनल लाइफ- जीवन में हर्ष आनंद रहेगा.एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे.अपनों का विश्वास जीतेंगे.स्मरणीय पल बनाए रखेंगे.प्रियजनों संग महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.निजी संबंधों में सुधार रहेगा.संकोच कम होगा.रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.मित्र प्रसन्न व उत्साहित रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बनाए रखेंगे.बड़ों की सुनेंगे.सबका आदर सत्कार करेंगे.खानपान आकर्षक होगा.भरोसा जीतेंगे.स्वास्थ्य पर जोर देंगे.समस्याएं हल होंगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9
फेवरेट कलर्स- मडकलर
एलर्ट्स- तनाव से बचें.भ्रम में न आएं.अफवाहों को अनदेखा करें