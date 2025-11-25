Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 November 2025: नीति नियमों को अपनाएंगे, प्रबंधन पर जोर देंगे

नंबर 5

25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 5 के लिए अपेक्षित स्थिति बनाए रखेगा.सभी से सामंजस्यता रखेंगे.सहकार भाव बना रहेगा.व्यक्तिगत रुटीन को संवारेंगे.सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रखेंगे.कार्यगति सामान्य होगी.सीख सलाह बढ़ाएंगे.व्यवस्था को मजबूती देंगे.पेशेवर विषयों में तैयारी से काम लेंगे.बुध के अंक 5 के व्यक्ति उत्साही होते हैं.अन्य की मदद का भाव बनाए रखते हैं.नियमों का सम्मान करते हैं.आज इन्हें साझीदारी व आपसी समन्वय बढ़ाना है.पेशेवर विषयों में सहजता बनाए रखें.निजी प्रयास बेहतर रहेंगे.आर्थिक एवं वाणिज्यिक पक्ष पर जोर रखेंगे.आर्थिक मामलों में रुटीन रहेगा.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक प्रयासों में धैर्य दिखाएं.लेनदेन में जल्दबाजी न करें.उचित अवसर का इंतजार करें.पेशेवरों का सहयोग पाएंगे.अनुभव और समझ में वृद्धि होगी.निर्णय क्षमता बल पाएगी.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.नीति नियमों को अपनाएंगे.प्रबंधन पर जोर देंगे.कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी चर्चा व संवाद में सहज रहेंगे.प्रेम स्नेह में विश्वास बना रहेगा.मन के मामलों में विनम्र रहेंगे.मित्र मददगार रहेंगे.असहज स्थिति से बचेंगे.रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे.अपनों की खुशी के लिए प्रयत्न करेंगे.सुख संसाधन बने रहेंगे.संकोच बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे.सार्थक संवाद रखेंगे.खानपान प्रभावी बना रहेगा.अतिथियों का आदर रखें.सकारात्मकता बढ़ाएं.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- आवेश में न आएं.बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.वक्त पर कार्य करें.

---- समाप्त ----