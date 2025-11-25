Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 November 2025: वार्ता पर जोर देंगे, रिश्ते सुधार पाएंगे

नंबर 4

25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 4 के लिए घर परिवार में सहज सुखद स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है.घर परिवार में अनुकूलता व सामंजस्य बनाए रखेंगे.पेशेवर विषयों में धैर्य से काम लेंगे.कार्यों को सजगता से आगे बढ़ाएं.समता सामंजस्यता का भाव रहेगा.करीबियों व मित्रों का सहयोग रहेगा.रुटीन गतिविधियों में रुचि रहेगी.राहु के अंक 4 के व्यक्ति अचानक सफलता पाने वालो में सबसे आगे होते हैं.पेशेवर कार्यों व बौद्धिक प्रयासों में तेज होते है.आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है.मनोबल बढ़ाएं.कामकाजी विषय औसत रहेंगे.उधार के लेनदेन व सौदेबाजी से बचें.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कारोबार में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे.व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे.कार्यगति सामान्य बनी रहेगी.नियमित सफलताएं प्राप्त होंगी.लोग प्रभाव में बने रहेंगे.कारोबार संवार पर होगा.बड़ी सोच बनाए रखेंगे.अवरोधों का सामना करेंगे.संकोच बना रहेगा.जल्दबाजी न करें.

पर्सनल लाइफ- सबको जोड़े रखने में सफल होंगे.सहकारिता में विश्वास बना रहेगा.करीबी सहयोगी होंगे.परिजन मददगार बनाए रहेंगे.भावनात्मक विषयों में सहजता रहेगी.संबंधों में सजग रहेंगे.वार्ता पर जोर देंगे.रिश्ते सुधार पाएंगे.बड़प्पन की सोच रहेगी.स्वजनों संग समय बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास ऊंचा रखें.सीख सलाह पर ध्यान दें.व्यवस्था संवारें.सुख सौख्य बना रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- गोमेद के समान

एलर्ट्स- लक्ष्य रखें.अन्य से प्रभावित न हों.बहकावे व भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----