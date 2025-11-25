Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 November 2025: मेलजोल में बेहतर होंगे,विश्वास बल पाएगा

नंबर 3

25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 3 के लिए शुभ संदेशों को बनाए रखने वाला है.महत्वपूर्ण कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी.नीति नियमों का सम्मान करेंगे.जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे.व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे.पेशेवरों और परिचितों के साथ तालमेल रखेंगे.भेंट मुलाकात के मौके बनेंगे.रुटीन कार्य संवार पाएंगे.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते हैं.शैक्षिक समझ होती है.अनुशासित होते हैं.आज इन्हें सफलता सक्रियता बढ़ाना है.रुटीन व्यवस्थित रखेंगे.भूमि भवन के विषयों में रुचि लेगे.संबंध मजबूत बनाए रखेंगे.आकस्मिक लाभ संभव है.

मनी मुद्रा- साहस पराक्रम को बढ़ावा देंगे.आपासी समन्वय बनाए रखेंगे.पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे.कार्यविस्तार की योजनाएं गति लंेगी.करियर कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे.जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.अनुशासन अपनाएंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.लक्ष्य बेहतर बनाए रखेंगे.संपर्क संवाद संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- अतिथियों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे.रिश्तों मंे स्पष्टता बढ़ाएंगे.अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.निजी आयोजनों में शामिल होंगे.इच्छित सूचना संभव है.बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे.मेलजोल में बेहतर होंगे.विश्वास बल पाएगा.मित्रों का साथ बना सहकार रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मसम्मान पर बल देंगे.धैर्य से धर्मपूर्वक आगे बढ़ेंगे.निरंतरता रखेंगे.परिजनों का समर्थन रहेगा.अपनों की देखभाल करेंगे.मेहमान आएंगे.उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- व्यर्थ कार्यों से दूरी रखें.अनुशासित व्यवहार बढ़ाएं.बहस न करें.



