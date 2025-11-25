Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 25 November 2025: रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे, आत्मसम्मान बढ़ा रहेगा

नंबर 2
25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 2 के लिए शुभता का प्रतिशत संवार पर बनाए रखने वाला है.सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा.लाभ व्यापार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे.महत्वपूर्ण भेंट मिल सकती है.सोच विचारकर निर्णय लेंगे.सबसे बनाकर चलेंगे.व्यवहारिकता बढ़ेगी.पेशेवरता बढ़ाए रहेंगे.चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सब की खुशी में खुश होते हैं.औरों का मन रखने वाले होते हैं.भावनात्मक विषयों में सहनशील होते हैं.आज इन्हें योजनानुसार आगे बढ़ना है.अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें.आसपास के वातावरण को सुधारें.बड़ों का सहयोग बनाए रखें.
मनी मुद्रा- वाणिज्य व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे.पेशेवर मामले प्रभावी रहेंगे.योजनानुसार करियर व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे.लाभ संवारने की सोच रखेंगे.कार्यगति व निरंतरता बनाए रखेंगे.अनजान लोगों से दूरी बढ़ाएंगे.अतार्किक सौदो समझौतों से बचेंगे.तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे.
पर्सनल लाइफ- मित्र व करीबी सहयोगी होंगे.भाई बंधुओं के साथ करीबी बढ़ाएंगे.निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.घर में सुख सौख्य बना रहेगा.प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.स्वजनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे.रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.आत्मसम्मान का भाव बढ़ा रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- वादा वचन निभाएंगे.परस्पर सहयोग रहेगा.गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे.करीबी भरोसेमंद रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल बढ़ेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9
फेवरेट कलर्स- लाल गुलाबी
एलर्ट्स- बैर रखने से बचें.उधार न बढ़ाएं.निर्णय में सहज रहें.नियंत्रण रखें.