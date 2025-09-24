Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 September 2025: रिश्तों में उत्साह रहेगा, वाणी व्यवहार मधुर रहेंगे

नंबर 9

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभ संकेतक है. सफलता का प्रतिशत संवार पाएगा. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. विविध परिणामों से उत्साहित रहेंगे. नवीन विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आएगा. जिम्मेदारों की बात सुनेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बड़ों के आदेशों को सम्मान रखते हैं. संघर्ष से स्वयं को निखारने की कोशिश करते हैं. आज इन्हें साहस से आगे बढ़ना है. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे.

मनी मुद्रा- आधुनिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ और विस्तार पर जोर होगा. लाभ में बेहतर बने रहेंगे. सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त होंगी. वाणिज्यिक गतिविधियों मेंं सहजता रहेगी. साझीदारी व सहभागिता बढ़ेगी. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. पराक्रम प्रदर्शन के अवसर बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट होगी. घर परिवार में उत्सव के अवसर बनेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वजनों से सुख साझा करेंगे. करीबियां का समर्थन मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. रिश्तों में उत्साह रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाजी वार्ता सफल होगी. विभिन्न मामलों में दखल बढ़ाएंगे. जिम्मेदार बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. बड़ा सोचेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- अफवाहों पर ध्यान न दें. लेनदेन स्पष्ट रहें. सूझबूझ से निर्णय करें.

---- समाप्त ----