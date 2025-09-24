Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 September 2025: मित्रों का साथ पाएंगे, विश्वसनीयता बढ़ेगी

नंबर 8

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को पूरा करने में सहयोग देने वाला है. नए लोगों से मेल मुलाकात होगी. सीख सलाह सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिजनों का विश्वास पाएंगे. पेशेवर और निजी सभी क्षेत्रो में सफलता बनेगी. लाभ का प्रतिशत उूंचा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की अंतर्दृष्टि गहरी होती है. चिंतन मनन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल खोजने की क्षमता होती है. स्वभाव एकांकी होता है. आज इन्हें आगे आ़ने का प्रयास बढ़ाना है. वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे. घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिभा योग्यता से सफलता बढ़ाएंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मोर्चां पर सक्रियता दिखाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. अधिकारी विश्वास रखेंगे. परिस्थिति सकारात्मक बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सहजता दिखाएंगे. आसपास शुभता बनी रहेगी. पहल पराक्रम का भाव रहेगा. निजी संबंधों को महत्व देंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. तथ्य तर्क पर जोर देंगे. भावुकता पर अंकुश रखेंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उूंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मोर पंख के समान

एलर्ट्स- पूर्वाग्रहों को छोड़ें. आपसी सलाह बनाए रखें. जल्दबाजी न करें.

---- समाप्त ----