Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 September 2025: रुके काम पूरे होंगे, विस्तार के प्रयास संवरंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 24 September 2025: इन्हें जानने व समझने वाले सीमित होते हैं. इनका अपना विश्वसनीय सूचना तंत्र होता है. आज इन्हें अनुभवों का लाभ उठाना है. नया करने व सीखने का भाव रखेंगे.

नंबर 7

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है. अपनों की सीख सलाह से आगे बढें़ेगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. आर्थिक लाभ एवं विस्तार बेहतर बना रहेगा. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. मित्र सहायक होंगे. रुटीन सुधारेंगे. . भेंटवार्ताओं में सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवरों से संबंध सकारात्मक रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति धैर्य से कार्य करते रहते हैं. इन्हें जानने व समझने वाले सीमित होते हैं. इनका अपना विश्वसनीय सूचना तंत्र होता है. आज इन्हें अनुभवों का लाभ उठाना है. नया करने व सीखने का भाव रखेंगे. साहस से काम लेंगे. सहनशीलता व गोपनीयता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्योंमें संवार बनी रहेगी. पेशेवर उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्यों के बखूबी पूरा करेंगे. व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. तेजी के कार्य पूरे करेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. लंबित मामलों में गति आएगी. पराक्रम साहस से सफल होंगे. विस्तार के प्रयास संवरंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहकार की सोच रहेगी. पारिवारिक मामले सुखकर रहेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक मजबूती रहेगी. रिश्तों में ताजगी भरेंगे. अन्य की खामियां को अनदेखा करेंगे. परस्पर नेह विश्वास बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाजी गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. साथी विश्वसनीय रहेंगे. साख सम्मान रखेंगे. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. भव्यता बढ़ेगी.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- जल्दबाजी व भ्रम में न आएं. सामंजस्य और सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----


