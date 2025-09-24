Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 September 2025: सफलता पर फोकस बढ़ाएंगे, संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी

नंबर 6

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 6 के लिए आज का दिन भाग्य पक्ष को बलवान बनाए रखने वाला है. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बने रहेंगे. बड़ों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. कार्यगति प्रभावशाली रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. तेजी से महत्वपूर्ण विषयों को संवारेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लोगों के जीवन में कुछ नया जोड़ने का भाव रखते हैं. विषय विशेषज्ञ होते हैं. आज इन्हें कामकाज में बढ़त बनाना है. समता सहकार व सामंजस्यता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. लोकप्रितया का गा्रफ चढ़ेगा. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल के अवसर बनेंगे. वित्तीय मामले प्रभावी रहेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन संवारेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. लक्ष्य की ओर उत्साह से बढ़ेंगे. ऊंचाइयां छुएंगे. कार्यविस्तार के मौके बनेंगे. अधिकारियों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ेगा. सफलता पर फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह से करीबी प्रसन्न होंगे. विविध भावनात्मक प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. आपसी मेलजोल से आगे बढ़ेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. खुशी ख्याल रखेंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- अपना पक्ष प्रभाविता से रखेंगे. सबसे तालमेल रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. चरित्र और व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़प्पन दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स-योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ें. समय प्रबंधन संवारें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----