Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 24 September 2025: अनुशासन से आगे बढ़ेंगे, अति उत्साह में नहीं आएंगे

नंबर 5

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितप्रद है. सफलता कै प्रतिशत अच्छा रहेगा. प्रेम में सरलता बनाए रखेंगे. विविध मामलों में बढ़त बनाए रखेंगे. उत्सव आयोजन में तैयारी से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था और विश्वास से विभिन्न लक्ष्यों को साधेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. सबसे सामंजस्य बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति की बातों के कई अर्थ होते हैं. अच्छे सभासद होते हैं. आज इन्हें वाणी व्यवहार में मिठास रखना है. पेशेवरों को लाभ और प्रभाव बनाए रखना है. पहल पराक्रम का भाव बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे.

मनी मुद्रा- वाण्ज्यिक उपलब्धियां बल पाएंगी. प्रबंधकीय प्रयास संवार पाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता व संतुलन बढ़ा रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. नवाचार में रुचि लेंगे. कारोबारी गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सूझबूझ व साहस से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर रुटीन संवारेंगे. अनुभवियों का सानिध्य पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सबसे तालमेल रखेंगे. अति उत्साह में नहीं आएंगे. निजी मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. संबध्ांं में शुभता भरेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएंगे. मन की बात कहने में आगे रहेंगे. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. फोकस व सहकार बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मनियंत्रण रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बल देंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. अवसर भुनाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- लक्ष्य पर जोर दें. आपसी विश्वास बनाए रखें. शंकाएं त्यागें.

