Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 September 2025: निजी मामले सवरेंगे, बड़प्पन बनाए रखेंगे

नंबर 4

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभकारी है. श्रेष्ठ प्रयास बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. व्यावसायिक सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ने की कोशिश होगी. व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. पेशेवर प्रयास बेहतर बने रहेंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूण्र जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हे. लक्ष्यों को पक्ष में बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति का फोकस अच्छा होता है. नियमों का पालन बनाए रखने के साथ उनके मध्य से राह बनाने में भी निपुण होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. अनुपालन अनुशासन बनाए रहें. व्यवस्था संवारें.

मनी मुद्रा- आर्थिक परिस्थितियां पक्ष में रहेंगी. लाभ की चाल संवार पर रहेंगी. योजना के अनुसार आगे बढ़़़ेंगे. कामकाज स्मार्टनेस बढाएंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. कारोबारी तालमेल बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्टता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से बेहतर संवाद बना रहेगा. करीबियों से जरूरी बात कह पाएंगे. मेलजोल बढ़ाने में आगे होंगे. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. संबंधों में भरोसा रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर रहेंगे. मित्रता प्रगाढ़ होगी. रिश्ते बेहतर रहेंगे. साथीगण सहयोगी होंगे. निजी मामले सवरेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. नीति नियमों का अनुपालन रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. उत्साह मनोबल व साहस बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- जोखिम के कार्योंसे बचें. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----