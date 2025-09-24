Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 September 2025: प्रलोभन में नहीं आएंगे, कला कौशल पर भरोसा बढ़ेगा

नंबर 3
24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 3 के लिए मध्यम है. आर्थिक विषयों में रुटीन स्थिति रहेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करने का भाव रहेगा. पेशेवर गतिविधियों पर जोर देंगे. करीबियों से साहचर्य बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. सहजता आगे बढ़ेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में मतभेद उभर सकते हैं. छोटों की अवज्ञा सहनी पड़ सकती है. कार्यशैली सामान्य रहेगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सत्य और चरित्र को सर्वापरि रखते हैं. उपलब्ध ज्ञान को पाने में आगे होते हैं. अच्छे व्यवस्थापक होते हैं. इन्हें आज सहजता रखना है. निर्णय लेने में उतावले न रहें. महत्वपूर्ण मामले पूर्ववत् बने रहेंगे.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. प्रबंधन के कार्योंमें निरंतरता बनाए रखें. पेशेवर मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज को संवारने का प्रयास रहेगा. लाभ व विस्तार सामान्य रहेगा. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. कला कौशल पर भरोसा बढ़ेगा.
पर्सनल लाइफ- स्वजनों से संबंध संवरेंगे. घर परिवार का सहकार बना रहेगा. अपनों से किया वादा पूरा करें. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. वाणी व्यवहार अच्छा बना रहेगा. रिश्ते बेहतर रहेंगे. संकोच से बचेंगे. भ्रमण मनोरंजन में धैर्य से काम लें. सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रेम में सरलता सहजता बनाए रखें.
हेल्थ एंड लिविंग- भरोसा व समर्पण बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें. उत्साह मनोबल रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. धैर्य दिखाएं. मितभाषी रहें.
फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर- पाइनेपल
एलर्ट्स- गरिमामय व्यवहार रखें. गोपनीयता बढ़ाएं. कमजोर बातों को अनदेखा करें.