Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 September 2025: अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, करीबियों से भेंट होगी

नंबर 1

24 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए साधारण से फलदायी है. योग्यजनों का साथ समर्थन पाने का प्रयास बना रहेगा. संपर्क संवाद पर जोर रखेंगे. धैर्य धर्म बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पूर्ववत् बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे. जिद जल्दबाजी और अहंकार में नहीं आएं. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति पूरी सूझबूझ और संयम से योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं. इनके प्रयासों में सफलता की अच्छी संभावना छिपी होती है. अन्य के प्रभाव में आसानी से नहीं आते हैं. आज इन्हें व्यवस्था बढ़ाना है. सुधारों का सम्मान करना है. छोटों के प्रति स्नेह रखें. औरों की भूलों को नजरअंदाज करें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में सजगता सहजता बनाए रहेंगे. समकक्षों व साथियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. श्रमशीलता व प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. पूर्वाग्रह में नहीं आएंगे. अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे. स्पष्टता से पक्ष रखेंगे. संकीर्णता का त्याग करें.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में विनय विवेक व सहनशीलता रखेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. घर में समन्वय सहकार बढ़ाए रखें . प्रियजनों के प्रति आदर भाव रखेंगे. परिजनों के साथ सुख साझा करेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबियां से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन व सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. जीवनशैली व रहन सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- स्पष्टता बनाए रखें. आवेश से बचें. सब से सहयोग रखें.

