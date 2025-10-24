scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 October 2025: आवश्यक लक्ष्य साधेंगे, प्रदर्शन अच्छा रहेगा

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 24 October 2025: आज इन्हें सबको जोड़कर रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. सहयोग बना रहेगा. रुटीन कार्य पूरे करेंगे. अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. बड़ों की सीख सलाह से आगे बढेंगे. नियमों का सम्मान बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. निजी मामलों में चहुंओर अनुकूलता रहेगी. अपेक्षित परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. हितलाभ का प्रतिशत बढेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साहसी और भयमुक्त होते हैं. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखते हैं. आज इन्हें सबको जोड़कर रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. सहयोग बना रहेगा. रुटीन कार्य पूरे करेंगे. अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर गतिविधियों मेंं तेजी आएगी. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. लाभ संवार में वृद्धि होगी. करियर कारोबार में सकारात्मकता रहेगी. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. कामकाज बेहतर बनाए रहेंगे. लंबित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. साझीदारी व सहभागिता बढ़ेगी. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. परिवार में बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. निजी मामले हल होंगे. परिवार में खुशियों का संचार रहेगा. संबंधों में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. भेंटवार्ता पक्ष में रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे, निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं 
साहस पराक्रम बना रहेगा, भरोसे पर खरे उतरेंगे 
स्वजनों से भेंट होगी, संबंधों में अनुकूलन बढ़ेगा 
रुटीन संवारेंगे, प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे 
प्रेम में धैर्य दिखाएंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार आकर्षक और प्रभावी रहेगा. वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे. धैर्य से काम लेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- चेरी रेड
एलर्ट्स- बड़ी सोच रखें. अफवाह पर ध्यान न दें. गलतियां क्षमा करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement