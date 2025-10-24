scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 October 2025: चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे, निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 24 October 2025: शनि के अंक 8 के व्यक्ति दूरंदेशी बनाए रखते हैं. पूर्वानुमान की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें सबका समर्थन प्राप्त होगा. योजनागत ढंग से आगे बढ़ेंगे.

नंबर 8
24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सभी विषयों में संतुलित गति बनाए रखने में सहयोगी है. परिजनों की सहायता प्राप्त होगी. हितलाभ के संरक्षण में आगे रहेंगे. विविध मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा. करीबियों समर्थन पाएंगे. मित्रों की मदद रहेगी. सूझबूझ से आगे बढेंगे. लाभ विस्तार बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति दूरंदेशी बनाए रखते हैं. पूर्वानुमान की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें सबका समर्थन प्राप्त होगा. योजनागत ढंग से आगे बढ़ेंगे. धैर्य धर्म और साहस बनाए रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में उत्साह से काम लेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएं. अनुभव सेयोजनाएं गति पाएंगी. विभिन्न मोर्चां पर औसत प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सभी वर्ग के लोग मदद बनाए रखेंगे. भ्रम भटकाव में नहीं आएंगे. चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- घर में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों में सहकार व सामंजस्य बढ़ेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. मन के मामलों में विनम्रता बढ़ाएंगे. स्वजनों की बात को महत्व देंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. रिश्तो में मधुरता रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. पहल करने से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख व प्रतिष्ठा बनी रहेगी. विश्वसनीयता बढ़ेगी. जरूरी बात साझा करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- फिरोजी
एलर्ट्स- भावनाओं पर अंकुश रखें. स्पष्ट रहें. व्यर्थ विचारों को त्यागें.
