Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 October 2025: साहस पराक्रम बना रहेगा, भरोसे पर खरे उतरेंगे

नंबर 7

24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए भाग्य की राह पर मजबूत कदम रखने में सहायक है. चहुंओर श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. आसपास के लोगों से सामंजस्यता रखेंगे. मित्रों पर भरोसा जीतेगे. मित्रों अधिनस्थों का साथ समर्थन रहेगा. उल्लेखनीय कोशिशों को बल मिलेगा. प्रबंधकीय प्रयास फलेंगे. योजनागत कार्योंं में सक्रियता आएगी. जिम्मेदारों का सहयोग बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति संतुलित दृष्टिकोण व सोच बनाए रखते हैं. अच्छे रणनीतिज्ञ होते हैं. आज इन्हें गति बढ़ाकर रखना है. सूझबूझ व साहस से कदम बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. सहयोगियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. पद व प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. पेशेवर विषयों पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंधों को बल मिलेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी. मित्र सकारात्मक बने रहेंगे. रिश्तेदारी प्रगाढ़ होगी. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा.



हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास भरे रहेंगे. नियम रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधरेंगे. आनंदानुभूति व भव्यता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल बना रहेगा. संसाधनों को जुटाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- अनदेखी करने से बचें. फोकस बढ़ाएं. अवसर भुनाएं.

---- समाप्त ----