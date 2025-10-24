Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 October 2025: स्वजनों से भेंट होगी, संबंधों में अनुकूलन बढ़ेगा

नंबर 6

24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन मनोवांच्छित स्थिति का परिचायक है. व्यावसायिक विषयों में उत्साह रहेगा. शुभ संकेत बने रहेंगे. सहजता सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. अंक 6 के व्यक्ति अच्छे अभिनेता होते हैं. नवीनता और आधुनिकता में सामंजस्य रखते हैं. निंरतर सुधार का प्रयास होता है. आज इन्हे पहल व प्रदर्शन बनाए रखना है. नकारात्मक विचारों से और अस्थिर स्वभाव से बचना है. संबंधों में मिठास रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल रहेगा. वतावरण में अनुकूलन व श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रभावशील रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विभिन्न प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ संवार बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में उन्नति और विस्तार पर जोर देंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. स्पष्टता से बात कहेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से भेंट मुलाकात के लिए समय निकालेंगे. अवसर पर जरूरी बात कह पाएंगे. रिश्तों में सुधार रहेगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. करीबियों से तालमेल रहेगा. भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. स्वजनों से भेंट होगी. संबंधों में अनुकूलन बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य होगा. सजगता बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- दिखावे में न आएं. जोखिम व लापरवाही से बचें. रुटीन संवारें.

