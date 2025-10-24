Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 24 October 2025: रुटीन संवारेंगे, प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे

नंबर 5

24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. पेशेवर अवसरां भुनाएंगे. करियर कारोबार में धैर्य बनाए रखें. निजी संबंधों में सुधार आएगा. करियर कारोबार में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. सहज गति से आगे बढे़ंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. आवश्यक कार्य समय से पूरे करें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति की व्यावसायिक समझ अच्छी होती है. हर क्षेत्र में संवाद को प्रमुखता देते हैं. आज इन्हें साहस और सकियता बढ़ाना है. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में उत्साह से काम लेंगे. करियर में समता व सामंजस्यता रखेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा. कामकाज अपेक्षानुरूप रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. रुटीन संवारेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के विषयों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. घर में शुभता बनी रहेगी. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में सहज रहेंगे. अति उत्साह से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. फोकस बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था में सुधार लाएंगे. निजी प्रयास संवरेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. आत्मसम्मान का भाव बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- लेमन कलर

एलर्ट्स- तर्कशीलता बढ़ाएं. तैयारी से कार्य करें. तथ्यों पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----