Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 October 2025: प्रेम में धैर्य दिखाएंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

नंबर 4

24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला है. करियर व्यापार में रुटीन संवारेंगे. जीवन स्तर बेहतर बना रहेगा. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. घर परिवार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. कार्ययोजनाएं साझा करने में सहज होंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूझबूझ से उचित पद व प्रतिष्ठा पाते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम और उत्साह रखना है. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. वरिष्ठों और मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में अनुकूलता व सहभागिता बनी रहेगी. करियर व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. श्रमशील और सजग रहेंगे. जनकार्यां में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. अतिउत्साह से बचें. अनुभव का लाभ लें. शुभता और संवार बनी रहेगी. वाणिज्यिक कार्य सहजता से करेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों से भेंट होगी. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भव्यता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- जल्दबाजी न करें. असंवेदनशील न हों. मेलजोल बढ़ाकर रखें.

