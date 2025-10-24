scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 October 2025: नैतिकता बनाए रखेंगे, लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 24 October 2025: अन्य को क्षमा करने का साहस रखते हैं. इन्हें आज अतिउत्साह में आने से बचना है. विनय विवेक बनाए रखेंगे.करीबियों का साथ रहेगा.

three horoscope
नंबर 3
24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत फलदायी है. विभिन्न संबंधों को संतुलित बनाए रखने पर बल होगा. लक्ष्य साधने में सहज होंगे. विपरीत परिस्थिति में राह बनाने की कोशिश होगी. वाणी व्यवहार में आकर्षण रहेगा. करियर व्यापार में अनुकूलन बढ़ेगा. विभिन्न मामलों में धैर्य धर्म पर जोर दें. जल्दबाजी और दिखावे से बचें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति वाणी एवं व्यवहार में समान होते हैं. अन्य को क्षमा करने का साहस रखते हैं. इन्हें आज अतिउत्साह में आने से बचना है. विनय विवेक बनाए रखेंगे. कार्योंं में सहजता व सजगता बढ़ाए रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. लक्ष्य बनाए पर नजर बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी विषय पूर्ववत् रहेंगे. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. विविध कार्यों में स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. निरंतरता व नैतिकता बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था संवार पाएगी.

पर्सनल लाइफ- करीबियों बातों को अनदेखा न करें. परिजनों को ध्यान से सुनें. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नेह विश्वास पर जोर देंगे. नए लोगों से दूरी रखेंगे. संबंधो में सफलता पाएंगे. रिश्तों में सजग रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लें. सकारात्मक सोच रखें. सभी सहयोग बनाए रखेंगे. आवेश में न आएं. मितभाषी रहें. जीवनस्तर एवं स्वास्थ्य में सामान्य बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 9
फेवरेट कलर- क्रीम कलर
एलर्ट्स- स्पष्टता बनाए रहें. विश्वसनीयता पर खरे रहें. क्रोध बैर से बचें.

