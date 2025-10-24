Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 24 October 2025: लाभ का प्रतिशत संवरेगा, प्रभाव बढ़ा रहेगा

नंबर 2

24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन अधिकांश मामलों में शुभता का संकेतक है. भावनात्मक चर्चा में उत्साहित रहेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पेशेवरों से संबंध संवारेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. समकक्षों में विश्वास बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सबसे प्रेम और स्नेह रखते हैं. नकारात्मक संवाद से दूर रहते हैं. आज इन्हें साहस से काम लेना है. पेशेवर वार्ताओं में सक्रियता बनाए रहेंगे. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. प्रभाव बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी आएगी. कला कौशल को संवारेंगे. कामकाज बढ़त पर रहेगा. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामलों बेहतर रहेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रलोभन में न आएं. मेहनत से जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. सभी प्रसन्न बने रहेंगे. घरवालों का सहयोग मिलेगा. अपनों से किया वादा पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता सहजता रहेगी. भावनात्मक मजबूती बनाए रखेंगे. औरों का भरोसा जीतेंंगे. भेंटवार्ता मे सफल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस धैर्य दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- लोभ न दिखाएं. बहकावे में न आएं. विवाद से दूर रहें.

---- समाप्त ----