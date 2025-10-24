scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 October 2025: पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 24 October 2025: आज इन्हें सभी के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखना है. आपसी सहयोग बढ़ाना है. व्यक्तिगत विषय सामान्य रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य पर जोर रखेंगे

one horoscope

नंबर 1
24 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सामान्य प्रभाव का बना है. पेशेवर मामलों में तुलनात्मक अच्छा करेंगे. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखें. अनुशासन से कार्य करें. बड़ों का साथ बनाए रहें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लंबी रेस के खिलाड़ी होते हैं. सतत प्रयासों से श्रेष्ठ कार्योंं को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं. समाज में उच्च स्थान बनाते हैं. आज इन्हें सभी के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखना है. आपसी सहयोग बढ़ाना है. व्यक्तिगत विषय सामान्य रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य पर जोर रखेंगे. कामकीज यात्रा संभव है.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्योंं में उत्साह बना रहेगा. कार्यक्षेत्र पहल पराक्रम दिखाएंगे. लाभ एवं विस्तार के मौके बनेंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. करियर कारोबार के संबंधों को संवारने की कोशिश होगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सूझबूझ और सामर्थ्य से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. सभी से तालमेल रखें. रिश्ते मिश्रित बने रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव अनुभव कर सकते हैं. संवेदनशीलता बनाए रखें. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता से बचें. स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाह न हों. व्यक्तित्व पर फोकस रखें. रहन-सहन प्रभावी होगा. मनोबल रखें.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- डीप पिंक
एलर्ट्स- दबाव से बचें. तालमेल से आगे बढ़ें. योजनानुसार कार्य करें.

---- समाप्त ----
