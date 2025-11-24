Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 November 2025: घरेलु विषयों में रुचि रहेगी, उत्सव आयोजन में शामिल होंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं के अनुकूल बना रहेगा. अनुशासन और अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी विश्वास बल पाएएगा. करीबियों की मदद से लक्ष्य साधेंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करेंगे. करियर कारोबार में अनुशासन रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. प्रभावी ढंग से आगे बढे़ंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं. वीरतापूर्ण कार्याे में भागीदारी करते हैं. आज इन्हें सकियता बढ़ाना है. कमतर बातों को अनदेखा करें. कार्यगति तेज रखेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बनाकर रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. सबका सहयोग पाएंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. नवीन प्रयासों में सामंजस्यता रखेंगे. विनम्रता दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में अनुकूलता रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. प्रेम में सहजता रहेगी. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में सजग रहेंगे. अति उत्साह से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. फोकस रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- पहल पराक्रम बनाए रखें. बात कहने में संकोच रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. निजी प्रयास संवरेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सम्मान का भाव रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- काम पर ध्यान दें. तार्किकता रखें. तैयारी से कार्य करें.

