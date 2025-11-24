Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 November 2025: कला कौशल में वृद्धि होगी, उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

और पढ़ें

नंबर 8- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. करियर कारोबार संवरेगा. विभिन्न आवश्यक मामले साधेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लंबित कार्याे में स्मार्टनेस दिखाएंगे. करियर व्यापार में प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. नए लोगों से मित्रता बढाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन सुखकर रहेगा. जीवनशैली प्रभावशाली रहेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में मजबूती का प्रयास रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सहज चाल बनाए रखते हैं. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा में नहंी पड़ते हैं. आज इन्हें नई योजनाओं को बढ़ाना है. सक्रिय बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर सफलता बनी रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. लाभ विस्तार संवार पर रहेगा. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामलों में प्रभावी बने रहंेगे. प्रलोभन में न आएं. कला कौशल में वृद्धि होगी. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्ते सहज रहेंगे. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियांे के साथ आनंद से रहेंगे. प्रेम में शुभता बनी रहेगी. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. सभी का भरोसा जीतंेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्य साधेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस व धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी से बचें. व्यवस्था संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. अनीतिपूर्ण कार्यों से दूर रहंे. जिद न करें.

---- समाप्त ----