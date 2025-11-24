Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 November 2025: भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे, चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उचित अवसर बनाए रखने वाला है. वरिष्ठों और मित्रों का साथ रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. आर्थिक व्यावसायिक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में तेजी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कार्यदक्ष होते हैं. शिक्षा का अनुपालन करने वाले होत हैं. कला कौशल से जगह बनाते हैं. बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने तेजी दिखाना है. सूझबूझ और विवेक बनाए रखना है. कार्यों में सहजता रखेंगे. प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- सकारात्मक फल परिणाम उत्साहित रखेंगे. पेशेवर मित्रों की मदद मिलेगी. करियर व्यापार में सहभागिता बनी रहेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. अनुकूलता बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में करीबियों का साथ रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. स्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में तेजी रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में सुधार आएगा. प्रेम स्नेह और निरंतरता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता पाएंगे. रिश्तों सहज रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा करेंगे. सरप्राइज दे सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. आवेश में नहीं आएं. जीवनस्तर संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- विश्वसनीयता रखें. गरिमापूर्ण व्यवहार बढ़ाएं. बैर से बचें.

---- समाप्त ----