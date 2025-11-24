Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 November 2025: श्रमशील और संतुलित रहेंगे, जनकार्यों में रुचि बढ़ाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन मनोवांछित परिस्थितियों को बनाए रखने में सहयोगी है. साथियों पर भरोसा रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. साझीदारी व सहभागिता बढ़ेगी. सभी जन सहायक होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में हितलाभ संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहजता सजगता बढ़ाएंगे. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखंेगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आकर्षक और सौंदर्यबोध को बनाए रखने वाले होते हैं. आज इन्हें निसंकोच कार्यगति तेज बनाए रखना है. औरों को सहयोग करते रहना है. उचित जगह बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. जनकार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दिखावे से बचें. अनुभव का लाभ पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रियजनों का आगमन बना रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सभी प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर कलर

एलर्ट्स- संतुलन रखंे. प्रलोभन से दूर रहें. विनम्रता बनाए रहें.

