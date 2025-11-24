Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 November 2025: इच्छित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, महत्वपूर्ण मामलों में दखल बढ़ेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभत्व बनाए रखने वाला है. व्यक्तित्व बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. जिम्मेदारों की बात सुनेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. निजी मामले हल होंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. नवीन विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तर्कबुद्धि और सूझबूझ के धनी होते हैं. आसानी से अन्य की बात नहीं मानते हैं. निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें सबको जोड़कर रखना है. सुख सौख्य बढ़ाने का प्रयास बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. सभी का सहयोग बना रहेगा. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्य समय से पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अनुभव से कार्यसिद्ध करेंगे. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में दखल बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियांे का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. निजी मामलों में सहजता व धैर्य बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. साहसी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- अफवाहों से बचें. अन्य गलतियां क्षमा करें. क्रोध से बचें.

