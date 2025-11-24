Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 November 2025: अनुकूल वातावरण बना रहेगा, सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

और पढ़ें

नंबर 3- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन हितकर है. विभिन्न मामलों में संवार बनाए रखेंगे. लाभ विस्तार के मौके भुनाएंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. नीति नियम और अनुशासन रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. करीबियों का समर्थन बना रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सभा में प्रथम पंक्ति में बैठते हैं. पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं. आज इन्हें सबका साथ और सम्मान बनाए रखना है. समकक्षों का साथ रहेगा. धैर्य धर्म और साहस रखंेगे. उतावली न दिखाएं. मित्रों की मदद बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित स्थिति बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहेंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. भ्रम भटकाव से बचें. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों को महत्व देंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. मन के मामलों में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार मधुरता रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. पहल करने से बचंेगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जरूरी बात कहेेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. आत्मविश्वास से परिणाम संवरेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- लेनदेन पर अंकुश रखेंे. स्पष्टता बनाए रहें. पूर्वाग्रह छोड़ें.

---- समाप्त ----