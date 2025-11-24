scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 November 2025: पद प्रतिष्ठा पूर्ववत रहेगी, लक्ष्य पर ध्यान दें

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 24 November 2025: करियर व्यापार के मामले मिलेजुले बनेंगे. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावशाली बने रहेंगे. सूझबूझ से काम लें.

one horoscope
मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 24 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव को बनाए रखने वाला है. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत मिश्रित बना रहेगा. भेंटवार्ता में सहज व असरदार बने रहेंगे. मित्रों से जुड़ाव बढ़ाए रखें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में संकोच बना रहेगा. सकारात्मक बनाए रहें. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएं. अनुशासन बना रहेेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नियमों के निर्माण और परिपालन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहकार व सहयोग बढ़ाना है. व्यक्तिगत विषय साधारण रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य पर बल दें.

मनी मुद्रा- बजट के अनुसार योजना बनाकर खर्च की कोशिश बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान दें. करियर व्यापार के मामले मिलेजुले बनेंगे. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावशाली बने रहेंगे. सूझबूझ से काम लें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में उतावली से बचें. रिश्तों में सक्रियता व ऊर्जा बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता से कार्य करेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव संभव है. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें. मितभाषी रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में सुधार रहेगा. खानपान प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- फोकस बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. प्रबंधन पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
