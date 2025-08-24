Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 August 2025: साहस रखेंगे, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति बनी रहेगी

नंबर 7

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन कामकाज व्यवस्थित रखने में सहयोगी है. बड़ों की आज्ञा का अनुशासन अनुपालन बनाए रहेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम से आगे बढ़ेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. अपनों का साथ सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभाव दिखाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. धैर्य विश्वास से काम लेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपनों के भरोसे को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं. जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं. करीबियों को साथ बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों का साथ बनाए रखना है. कामकाज में संतुलित रहेंगे. सुविधाओं पर ध्यान दें.

मनी मुद्रा- कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों पर जोर देंगे. कार्य व्यापार अच्छा रहेगा. पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवर सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. उत्साह से कार्य साधेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. साहस रखेंगे. सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति बनी रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार में अनुकूलन बना रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूती रहेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. मित्रों में तालमेल बढ़ेगा. शुभता बनी रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. साज संवार रखेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- रस्ट कलर

एलर्ट्स- असहजता व दबाव से बचें. कार्यगति संवारें. प्रलोभन में न आएं.



---- समाप्त ----