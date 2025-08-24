Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 24 August 2025: कार्यां में निरंतरता रहेगी, जोखिम उठा सकते हैं

नंबर 2

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन करियर कारोबार को बनाए रखेगा. विविध पेशेवर प्रयास बेहतर बनाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट संवाद पर बल देंगे. साहस संपर्क और सामंजस्य बनाए रखेंगे. विविध योजनाएं संवार पाएंगी. गतिविधियां रुटीन में रहेंगी. रहन सहन में सुधार आएगा. व्यवहारिकता को बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों की सोच साफ और निर्दाश होती है. सभी से बेहतर संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं. स्वभाव से सद्भावी होते हैं. आज इन्हें पराक्रम साहस बनाए रखना है. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. बंधुत्व पर जोर रखेंगे. रहन सहन संवरेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. स्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. जिम्मेदारों की बात पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवरों से सलाह लेंगे. कार्य व्यवसाय में आत्मविश्वास रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. प्रबंधन बना रहेगा. कार्यगति तेज रखेंगे. कार्यां में निरंतरता रहेगी. जोखिम उठा सकते हैं.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से संबंध सहज बने रहेंगे. घर के बड़ों की मदद मिलेगी. सजगता सहजता बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख सामंजस्य बना रहेगा. शंकाओं से मुक्त रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद पर जोर बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवन स्तर आकर्षक रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- गुलाबी

एलर्ट्स- संवेदनशीलता रखें. भेंट में पहल बढ़ाएं. नियमपालन रखें. बड़प्पन से काम लें.



