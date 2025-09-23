scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 September 2025: पेशेवरों से सलाह लेंगे, जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 23 September 2025: कार्यगति सहज रहेगी. पेशेवर तेजी बनाकर चलेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

seven horoscope
नंबर 7

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन औसत से शुभ है. मित्र मददगार होंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. निजी विषयां में ऊर्जा भरेंगे. कला कौशल का लाभ मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. करियर व्यापार में लाभ संवार पर रहेगा. अपेक्षित गति से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ेंगे. निरंतरता और अनुशासन बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अधिकांश मामलों में सूझबूझ व संतुलन से उचित दशा दिशा बनाए रखते हैं. चर्चा में सजग होते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता बनाए रखना है. साहस से कार्य करना है. व्यवहारिकता बढ़ाएं. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. मितभाषी रहें.

मनी मुद्रा- नौकरीपेशा अपेक्षाकृत बेहतर करेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य रखेंगे. कार्यगति सहज रहेगी. पेशेवर तेजी बनाकर चलेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन पर ध्यान होगा. पेशेवरों से सलाह लेंगे. जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रेम स्नेह से सबको प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सजग रहेंगे. विनय विवेक से वातावरण संवारेंगे. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. उचित अवसर का इंतजार करें. परिजनों व करीबियों की सुनेंगे. धूर्त से दूरी बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नीति नियमों को मानेंगे. समन्वय बनाए रखेंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. मनोबल से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- समता बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. जोखिम से बचें.

---- समाप्त ----
