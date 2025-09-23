Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 September 2025: नीति नियम रखेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

नंबर 6

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सफलताओं को संवारने में सहयोग देने वाला है. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ और विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रहेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. कार्य व्यापार में बेहतर परिणाम पाएंगे. लक्ष्यगत प्रयास बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का जीवन जीने का अंदाज अनूठा और आकर्षक होता है. सहृदय व सज्जन स्वभाव के के होते हैं. आज इन्हे आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखना है. बेहतर प्रदर्शन करेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- सकारात्मकता और साहस से बड़े प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर परिस्थितियों में कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. समन्वय व सकियता रखेंगे. तैयारी से आगे बढेंगे. आर्थिक मामलों में अतिउत्साह से बचेंगे. प्रबंधन प्रशासन में बेहतर रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यविस्तार पर जोर देंगे. उचित जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से सबको आकर्षित करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. घर परिवार में प्रभाव रहेगा. सराहना सम्मान पाएंगे. रिश्तों में ताजगी रहेगी. आवश्यक जानकारी साझा करेंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. चर्चा में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिथि का सम्मान करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- कांसे के समान

एलर्ट्स- निष्पक्ष व सजग रहें. अफवाह में आने से बचें. तैयारी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----