scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 September 2025: महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान रहेगा, पेशेवरता अपनाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 23 September 2025: मामले लंबित रखने से बचेंगे. अनुशासन पर जोर बढ़ाएंगे. परिजन प्रसन्न बने रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा.कामकाजी संकोच दूर होगा

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन किस्मत की राह को बुलंद बनाए रखने वाला है. कामकाज में सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिस्थिति के अनुरूप गतिमान रहेंगे. वक्त पर उचित प्रतिक्रिया से सभी को प्रभावित करेंगे. उद्योग व्यापार में अनुकूलन रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. उपलब्धियों पर ध्यान देंगे. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं. वार्ता में सकारात्मक बनाए रखते हैं. आज इन्हें गति बढ़ाना है. मामले लंबित रखने से बचेंगे. अनुशासन पर जोर बढ़ाएंगे. परिजन प्रसन्न बने रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उच्च स्थित रहेगी. विविध विषयों में प्रभावी परिणाम पाएंगे. कामकाजी संकोच दूर होगा. अधिकाधिक लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर बल देंगे. हित संरक्षण बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. लक्ष्य साधेंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान रहेगा. पेशेवरता अपनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारों से भेंट होगी, आर्थिक अवसर भुनाएंगे 
फोकस बनाए रहेंगे, कार्यगति नियंत्रित रहेगी 
बड़ी सोच से काम लेंगे, स्वार्थ की भावना से बचेंगे 
व्यवस्था संवारेंगे, अनुशासन से आगे बढ़ेंगे 
मूलांक 9 वालों का लाभ सामान्य रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में सुधार होगा. मन की बात सहजता से कहेंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. निजी वार्ताओं में उचित अवसर का लाभ उठाएंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. अपनों का ख्याल रखें. सबका आदर करेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भेंटसंवाद संवारेंगे. आस्था को बल मिलेगा. परिवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संबंधों में ताजगी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8 9  

फेवरेट कलर- बादामी

एलर्ट्स- सहयोग सामंजस्यता बनाए रखें. पूर्वाग्रह व जिद छोड़ें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement