Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 September 2025: जिम्मेदारों से भेंट होगी, आर्थिक अवसर भुनाएंगे

नंबर 4

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ कार्यों को गति देने वाला है. कार्य व्यापार में समकक्ष सहयोगी होंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा. लक्ष्य की ओर तेजी बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयास प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों से संवाद संपर्क बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में सतर्कता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. कर्मठता व निरंतरता को बल देंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति औरों से अलग सोचने और करने में विश्वास रखते हैं. इनके कामकाज के तरीके अनोखे होते हैं. आज इन्हें परिवार के लोगों से सुख संवाद बनाए रखना है. आशंकाओं से बचें.

मनी मुद्रा- सफलता का स्तर ऊंचा् बना रहेगा. करियर व्यापार पर जोर बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरता और प्रबंधन संवारेंगे. नए लोगों पर भरोसा करने से बचेंगे. भविष्य की संभावनाओं पर नजर रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आर्थिक अवसर भुनाएंगे

.पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष सकारात्मक रहेगा. चर्चां संवाद में असरदार रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में अनुकूलन रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रिय से भेंट होगी. सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म आस्था बनाए रखें. संकोच रहेगा. शुभ संस्कार बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अपनों के लिए सहयोग बढ़ाएंगे. सक्रियता और शालीनता बनाए रखेंगे. सामंजस्य से कार्य करेंगे. व्यवहारिकता पर जोर देंगे. सभी को प्रभावित करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- अनावश्यक वार्ता से बचें. वादविवाद टालें. सतर्कता रखें.

