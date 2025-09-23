Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 September 2025: फोकस बनाए रहेंगे, कार्यगति नियंत्रित रहेगी

नंबर 3

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 3 के लिए साधारण स्थिति का संवाहक है. पेशेवर सूझबूझ बनाए रखें. व्यक्तिगत प्रदर्शन मध्यम रहेगा. मन के मामले बेहतर रहेंगे. जिद जल्दबाजी और आवेश से बचें. भेंट भ्रमण में उतावली न दिखाएं. कार्य योजनाएं सामान्य रहेंगी. सक्रियता बढ़ाएं. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मजबूत व स्थिर मन वाले होते हैं. प्रत्येक बात पूरे विश्वास और समझ के साथ लोगों के समक्ष रखते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता बनाए रखना है. सहजता से आगे बढ़ना है. तार्किक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रहेंगे. रुटीन रखेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. कार्यगति नियंत्रित रहेगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर मोर्चां पर सहजता से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे. अतार्किक विषयों से दूर रहेंगे. उद्योग वाणिज्यिक मामलों से जुड़ेंगे. निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. सहजता बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में अधिक प्रभावी बने रहेंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों से प्रेम व स्नेह बनाए रखें. भावनात्मक चर्चा में मधुरता लाएंगे. भेंट व साक्षात्कार सामान्य रहेंगे. मन प्रभावित बना रह सकता है. जरूरी बात कहने में धैर्य रखेंगे. परिवार का साथ समर्थन मिलेगा. संतुलन पर जोर देंगे. भावुक विषयों से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नियम पालन रखेंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति रहेगी. परिवार में रुचि बढ़ाएंगे. जीवनस्तर सामान्य रहेगा. खानपान संवारें. साहस बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- सहकार बढ़ाएं. चर्चा संवाद पर जोर दें. भावावेश से बचें.

---- समाप्त ----