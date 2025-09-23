Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 23 September 2025: बड़ी सोच से काम लेंगे, स्वार्थ की भावना से बचेंगे

नंबर 2

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 2 के लिए सफलताकारक है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर विषयों में सक्रियता रखेंगे. उद्योग व्यापार में उछाल रहेगा. चहुंओर सकारात्मक बढे़गी. आनंद के अवसर बनेंगे. विभिन्न मोर्चां पर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. जीवन में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. निजी विषयों में स्मरणीय पल बनेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अतिसंवेदनशील होते हैं. सब पर भरोसा बनाए रखते हैं. प्रिय के लिए हरसंभव प्रयास बनाए रखते हें. आज इन्हें लंबित कार्यों गति देना है. कार्य पर फोकस बढ़ाना है. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होगा.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में उछाल बना रहेगा. इच्छित अवसरों की स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. वाणिज्यिक समझ बेहतर होगी. पेशेवरो और वरिष्ठों से प्रभावित होंगे. लक्ष्य पाने में सफलता पाएंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. स्वार्थ की भावना से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों को संतुलित बनाए रहेंगे. परिजन विनम्रता रखेंगे. कुल परंपराओं पालन रखेंगे. घर परविर में प्रसन्नता रहेगी. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. शारीरिक समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़े प्रयासों में गति लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- लाल गुलाबी

एलर्ट्स- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. योग्यता संवारें. निसंकोच आगे बढ़ें.

