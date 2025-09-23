scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 September 2025: व्यवस्था संवारेंगे, अनुशासन से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 23 September 2025: उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यों में शुभता का संचार रहेगा. व्यवसायिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. जोखिम उठाने की सोच होगी

नंबर 1
23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभकर है. साथी सहकर्मी सहयोग बनाए रखेंगे. नीति नियम परंपराओं का पालन करेंगे. सूझबूझ से कार्यक्षेत्र में जगह बनाएंगे. पेशेवरों से बेहतर तालमेल रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. अनुशासन से आगे बढेंगे. लाभ बना रहेगा. निजी जीवन में धैर्य से काम लेंगे. भेंटवार्ता में सजग रहें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति कठिनाइयों से प्रभावित होने की अपेक्षा उनका मनोबल से मुकाबला करते हैं. सूझबूझ से अवरोधों में उचित मार्ग निकालते हैं. आज इन्हें निसंकोच विविध प्रयास बनाए रखना है.योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक गतिविधियां सुधार पर रहेंगी.

मनी मुद्रा- उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यों में शुभता का संचार रहेगा. व्यवसायिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. जोखिम उठाने की सोच होगी. सफलता का स्तर बढ़ेगा. आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. नियमों की अनदेखी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों के साथ खुशी साझा करेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. बड़ों की बातों का पालन करेंगे. आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे. प्रियजनों की जरूरतों का ख्याल रखेंगे. परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे. करीबी मददगार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ी सोच रखेंगे. व्यवहारिकता बढ़ेगी. संवाद में सहज रहेंगे. व्यवस्था में मजबूत बनाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. उमंग उत्साह दिखाएंगे.
फेवरेट नंबर-  1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- वाइन रेड
एलर्ट्स- मित्र से सलाह बनाए रखें. सावधानी बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.

