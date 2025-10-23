scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 October 2025: करियर संवार पर रहेगा, अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 23 October 2025: आर्थिक सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. करियर संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. संकोच दूर होगा. समकक्ष सहयोग देंगे.

nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभकर है. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सूझबूझ और सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. जोखिम उठाने की सोच होगी. कार्यों में निरंतरता रहेगी. भावनात्मकता पर अंकुश बनाए रखेंगे. सूझबूझ और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम और स्वस्थ होते हैं. अवरोधों व रुकावटों की अधिक परवाह नहीं करते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. साज संवार पर जोर रहेगा. सबको साथ लेकर चल़ेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. सूझबूझ सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में आर्थिक अवसर भुनाएंगे. पेशेवर लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. कामकाज में उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आर्थिक सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. करियर संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. संकोच दूर होगा. समकक्ष सहयोग देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों कोे समय देंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.  निजी संबंधों में ऊर्जा बनाए रहेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ सहजता रखंेगे. प्रेम में भरोसा बढ़ेगा. प्रिय से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. साज सज्जा पर फोकस रहेगा. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- क्रोध से बचें. जल्दबाजी में न आएं. व्यर्थ बहस में न पड़ें.

