Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 October 2025: सफलता प्रतिशत संवार पाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन आकर्षण बढ़ाने वाला है. पेशेवर प्रयासों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. परीक्षा व स्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. मित्रगण मददगार होंगे. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. निजी मामलों में पहल से बचें. केतु के अंक 7 के व्यक्ति करीबी पर भरोसा रखते हैं. आसपास के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन और उत्साह बनाए रखना है. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. समता संतुलन और सकारात्मकता रखेंगे. साहस पराक्रम से राहें खोलेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और विस्तार के अवसरों को बल मिलेगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. साथी सहयोग रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे. स्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. सहज बने रहेंगे. पेशेवरता और प्रबंधन बल पाएगा.

पर्सनल लाइफ- बात को मजबूती से रख पाएंगे. मित्रों व करीबियों का सहयोग रहेगा. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे. संबंध बेहतर होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. आस्था विश्वास रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यवहारिकता बल पाएगी.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- लक्ष्य अधूरे न छोड़ें. अफवाहों से बचें. स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----