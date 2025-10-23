scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 October 2025: मन की बात कहने में सहज रहेंगे, भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 23 October 2025: अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में साहस दिखाएंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. मित्रता बल पाएगी.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्यप्रद स्थिति को बनाए रखने वाला है. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. नीति नियम से आगे बढेंगे. परस्पर सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. सुखद प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलात्मक कार्यों में आगे होते हैं. लोगों को प्रभाव में बनाए रखते हैं. हर हाल मनोबल बनाए रखते हैं. इन्हें आज महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रखना है. आवश्यकता सूची बनाएंगे. क्षमाशीलता बनाए रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वांछित परिणाम बनेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ एवं विस्तार पर जोर रखेंगे. उद्योग व्यापार में अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. पेशेवरता बनाए रहेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. कामकाज पर जोर बनाए रखें. अतिसंवेदनशीलता व लापरवाही सें बचेंगे. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सफलता प्रतिशत संवार पाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे 
अवसरों को भुनाएंगे, प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे 
लाभ और लक्ष्य पर फोकस होगा, पहल बढ़ाएंगे 
कार्य व्यापार में सहजता रखेंगे, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी 
भावनाओं का आदर करेंगे, सभी उत्साहित रहेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में साहस दिखाएंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. मित्रता बल पाएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारों का समर्थन पाएंगे. सहकार बनाए रखेंगे. परिवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- कांसे के समान

एलर्ट्स- लोभ न करें. विवाद में न आएं. प्रबंधन संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement