Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 October 2025: अवसरों को भुनाएंगे, प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने वाला है. महत्वपूर्ण योजनाओं को संवार देंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साज संवार बढ़त पर रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. परिवार में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अनुभवियों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान करेंगे. विनम्रता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वाणी व्यवहार में साहसी होते हैं. लक्ष्य पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें व्यापार में पहल बनाए रखना है. व्यवस्था पर फोकस बढाना हे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. नियम पालन रखेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. करियर संवार पाएगा.

मनी मुद्रा- कला कौशल और स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. आर्थिकी संवारने का प्रयास रहेगा. रुटीन वर्किंग बेहतर बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सहजता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- अपनों की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान का स्तर प्रभावशाली रहेगा. भव्यता बढ़ाएंगे. मनोबल उत्साह बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. उत्साह और मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- चर्चा में स्पष्ट रहें. पूर्वाग्रह से बचें. कामकाज पर जोर दें.

---- समाप्त ----