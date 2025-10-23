scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 October 2025: लाभ और लक्ष्य पर फोकस होगा, पहल बढ़ाएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 23 October 2025: नियम अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में मिश्रित परिणाम बनेंगे. जोखिम उठाने का प्रयास न करें. नियमों को बनाए रखें. लाभ और लक्ष्य पर फोकस होगा. पहल बढ़ाएंगे.

four horoscope
मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभतावर्धक है. कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में बेहतर स्थिति रहेगी. पेशेवर श्रेष्ठता बनाए रहेंगे. योजनाओं में रुटीन संवारेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. भेंट भ्रमण में रुचि रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवरता से काम लंेगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं. चतुराई से अपनी जगह बनाते हैं. आज इन्हें दिनचर्या में रुटीन बढ़ाए रखना है. कार्यक्षेत्र में अधिक समय दें. उत्साह और विश्वास रखें. बड़ों की सीख सलाह मानें.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. चर्चा संवाद में तेजी बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. पेशेवर व्यवस्था संवारेंगे. नियम अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में मिश्रित परिणाम बनेंगे. जोखिम उठाने का प्रयास न करें. नियमों को बनाए रखें. लाभ और लक्ष्य पर फोकस होगा. पहल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की कहने में सहज रहेंगे. परिजनों से बनाकर चलेंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ेगी. संबंधों में प्रभावशाली बने रहेंगे. मनोभावों पर अंकुश रखेंगे. व्यवहारिकता बढे़गी. विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण में उचित सुधार की कोशिश होगी. सबसे तालमेल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- जौ के समान

एलर्ट्स- निर्णय में उतावली न करें. वादविवाद में न आएं. स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
