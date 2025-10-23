scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 October 2025: कार्य व्यापार में सहजता रखेंगे, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 23 October 2025: योग्यता प्रदर्शन से वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रखेंगे. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास बनेंगे. संवैधानिक विषयों पर ध्यान देंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

three horoscope
मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य शुभ है. पेशवर कार्यों में सहज परिणाम रहेंगे. परिवार में समय दें. प्रयासों में निरंतरता रखें. जिम्मेदारों से संपर्क बढ़ाएं. कार्य व्यापार में सहजता बनी रहेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. कार्यव्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. लाभ एवं विस्तार में जल्दबाजी न दिखाएं. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति हर विषय पर सोच समझ के साथ अपना पक्ष रखते हैं. सत्य और न्याय के पक्षधर होते हैं. नियम व व्यवस्था का मानते हैं. आज इन्हें करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. घर परिवार से सहयोग पाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज औसत से बेहतर रहेगा. पेशेवरों को प्रस्ताव मिलेंगे. विविध प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन से वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रखेंगे. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास बनेंगे. संवैधानिक विषयों पर ध्यान देंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में उत्साह बनाए रखेंगे. अपना वचन निभाएंगे. परिवार के लोगों के लिए प्रयास बढाएं. प्रियजनों से सहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. रिश्तों मे प्रेम स्नेह रखेंगे. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसरों का लाभ उठाएं. संपर्क और आत्मविश्वास बढ़ेगा. साज संवार रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. संवाद संवारेंगे. सुविधा संसाधनों पर बल रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9  

फेवरेट कलर- गोल्डन

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. संवेदशनशील रहें. अनुशासन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
