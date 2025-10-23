scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 October 2025: लेन-देन में सजगता रखें, घर में हर्ष आनंद बना रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 23 October 2025: करियर कारोबार में अतिउत्साह से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं में सजग रहेंगे. व्यवस्था के अनुरूप कार्यगति रहेगी. सहज प्रदर्शन पर करेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सहज स्थिति का सूचक है. निरंतरता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. अनुपालन और अनुशासन रखें. पेशेवर प्रयास बढ़ाएं. देशकाल के अनुरूप व्यवहार रखें. अतार्किक विषयों से दूर रहें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में आत्मविश्वास खूब होता है. अच्छे मैनेजर व प्रशासक होते हैं. आज इन्हें पहल से बचना है. संबंधों को संवारें. कार्य व्यापार में सीख सलाह की अनेदखी न करें. लेनदेन में सजगता रखें. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा.

मनी मुद्रा- लक्ष्य साधने में रुटीन बनाए रखें. चर्चा में स्पष्टता दिखाएं. अनुभवियों की बातों पर ध्यान दें. करियर कारोबार में अतिउत्साह से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं में सजग रहेंगे. व्यवस्था के अनुरूप कार्यगति रहेगी. सहज प्रदर्शन पर करेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर में वातावरण अनुकूल रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रिय की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में संवाद संवारने में सफल होंगे. बड़ों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक व संवेदनशीलता बनाए रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. आवेश में न आएं. नियमपालन बढ़ाएं.

