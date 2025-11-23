Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 November 2025: आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे, बड़ों का सानिध्य पाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन धैर्य से आगे बढ़ने का संकेतक है. सरलता सहजता से कार्य करते रहेंगे. लाभ पूर्ववत् रहंेगे. सूझबूझ व संतुलन बनाए रखेंगे. नीति नियम से आगे बढ़ते रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों सहयोगियों का साथ रहेगा. आपसी भरोसा बढ़ाएं. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति विश्वस्त साथी होते हैं. सहकार की भावना रखते हैं. उत्साह बनाए रखते हैं. आज इन्हें दिनचर्या में नियमितता व तेजी बनाए रखना है. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में निरंतरता बनी रहेगी. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयासों में कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मिश्रित परिणाम बनेंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. जोखिम उठाने का प्रयास न करें. नियमों को बनाए रखें. व्यापारिक लेनदेन में सजग रहें.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. करीबियों व मित्रों संग समय बिताएंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे. प्रिय की सुनेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. प्रभावशाली बने रहेंगे. मन की सुनेंगे. भावनात्मकता बढे़गी.

हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बढ़ाए रहेंगे. कामकाजी प्रयासों को बल मिलेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- जल्दबाजी न दिखाएं. संतुलन रखें. फोकस संवारें. बहस से बचें.

