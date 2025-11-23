Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 23 November 2025: पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी, वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन अधिकांश मामलों में बेहतर स्थिति को बनाए रखने वाला है. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. कामकाजी गतिविधियों में धैर्य दिखाएंगे. मित्रों और करीबियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. लाभ एवं विस्तार पर जोर देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति धर्म न्याय और अध्यात्म में रुचि रखते हैं. राजनीत और दर्शन की गहरी समझ होती है. आज इन्हें साहस दिखाना है. आशंकाओं में नहीं आएंगे. परिवार से सहयोग मिलेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में नीति नियम बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यवसाय में उत्साह रखेंगे. बड़ा सोचेंगे. मितभाषी बने रहेगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में उत्साह रखेंगे. आसपास में शुभता सरलता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर का लाभ लेंगे. आत्मविश्वास रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. संवाद संवारेंगे. संसाधनों पर फोकस रहेगा. विविध प्रयास बनेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. संवेदशनशील रहें. प्रबंधन बढ़ाएं.

