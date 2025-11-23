Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 November 2025: विविध प्रयास तेज होंगे, लाभ और विस्तार सहज रहेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. हितसंरक्षण में आगे बने रहेंगे. आर्थिक मामलों में गति आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. सक्रियता व समन्वय से काम लेंगे. कामकाज में पेशेवरता बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बनाए रहेंगे. लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. जोखिम लेने की सोच होगी. आर्थिक अवसर भुनाएंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. संबंध बल पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति सही समय पर उचित प्रतिक्रिया देने में तेज होते हैं. गंभीरता बनाए रखते हैं. जीवट व संघर्षशील होते हैं. आज इन्हें पेशेवर प्रयासों में गति लाना है. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. रुटीन संवारेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल आएगा. पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों में सहज रहेंगे. रचनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ेगी. विविध प्रयास तेज होंगे. लाभ और विस्तार सहज रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. व्यवसायिक प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में समय दें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों और परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. सूचनाएं साझा करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. अतिथि का सत्कार रखेंगे. गलतियां नजरअंदाज करेंगे. संबंधों में मिठास रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. भव्यता बढ़ेगी. परिवार में शुभता रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बेहतर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चंदन के समान

एलर्ट्स- लापरवाही न करें. मदद का भाव बढ़ाएं. बैर न बढ़ाएं.

---- समाप्त ----