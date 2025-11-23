scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 November 2025: सहकर्मी सहयोगी होंगे, तात्कालिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 23 November 2025: लाभ संवार बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. तात्कालिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. अनुभवी की बातों पर फोकस बढ़ाएं. प्रबंधन पर बल देंगे. बड़ों से बनाकर चलें.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 23 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. कामकाज में रुटीन व निरंतरता बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणाम उत्साह बढ़ाएंगे. विविधि विषयों में सहजता व संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सबको साथ बनाए रखने का प्रयास करते हैं. कला प्रदर्शन में बेहतर कर दिखाने का भाव होता है. विषय के अच्छे जानकार होते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर जोर देना है. तथ्यों की अनेदखी न करें. सजगता रखें. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं पर ध्यान देंगे. कार्यगति बढ़त पर बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सहजता रखेंगे. योग्यता प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लाभ संवार बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. तात्कालिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. अनुभवी की बातों पर फोकस बढ़ाएं. प्रबंधन पर बल देंगे. बड़ों से बनाकर चलें.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों को आदर देंगे. अपनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. जरूरी बात प्रभावी ढंग से कह पाएंगे. वार्ता में सफल होंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रिय की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग-  सूझबूझ व व्यवहारिकता बढ़ाएंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- श्वेत

एलर्ट्स- बहकावे भ्रम में न आएं. जिम्मेदारी से बात रखें. नियमों पर ध्यान दें.

